Стало известно состояние пострадавших при взрывах в Элисте

Состояние пятерых пострадавших в результате взрывов в Элисте стабилизировалось, женщина-психолог и ее супруг переведены из реанимации в общее отделение. Об этом по итогам посещения пациентов республиканской больницы сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"Состояние пострадавших при происшествиях 10 и 11 февраля стабилизировалось. Сотрудник Росгвардии, получивший наиболее тяжелые травмы, в ближайшее время будет транспортирован в федеральную клинику, еще двое остаются под наблюдением врачей. Также навестил супругов, пострадавших на улице Клыкова, которых сегодня перевели из реанимации в общее отделение", - написал Хасиков.

Дальнейшее лечение одного из пострадавших супругов решено продолжить в центре глазных болезней имени Гельмгольца, добавил глава региона, поблагодарив министра здравоохранения России Михаила Мурашко и медработников республики за максимально оперативно предпринятые необходимые меры и помощь.

Вечером 10 февраля мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. По предварительным данным, в ходе конфликта с работником центра пациент произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в республиканскую больницу.