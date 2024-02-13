В Ярославле задержали известного скандальными трансляциями треш-стримера, который оскорбил в интернете главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Об этом сообщила 13 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Газета.Ru
Волк опубликовала видео, в котором задержанный признается, что оскорблял Мизулину, указавшую правоохранителям на его действия, а также извиняется за свои поступки. NSN.FM
Ранее Мизулина сообщила о некоем треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека. "Говорят, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций. Направили обращение в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина. Российская газета