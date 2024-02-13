В Ярославле задержали известного скандальными трансляциями треш-стримера, который оскорбил в интернете главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Об этом сообщила 13 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Газета.Ru

Волк опубликовала видео, в котором задержанный признается, что оскорблял Мизулину, указавшую правоохранителям на его действия, а также извиняется за свои поступки. NSN.FM