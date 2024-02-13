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В отношении блогера Шабутдинова возбудили ещё семь уголовных дел

В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили ещё семь уголовных дел. Об этом сообщил следователь в зале Пресненского суда Москвы.

В отношении блогера Шабутдинова возбудили ещё семь уголовных дел
©  пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Отмечается, что блогера обвиняют в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

«В его отношении возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве», — приводит ТАСС заявление.

В ноябре суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, Шабутдинова поместили в СИЗО-7.

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