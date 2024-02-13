Первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах

В Набережных Челнах ученик начальных классов принес в школу спички и устроил пожар в кабинете. Об этом сообщает портал Kazan First.

Инцидент произошел в школе №43 Набережных Челнов, пожар в кабинете на втором этажи устроил первоклассник. Семилетний мальчик рассказал, что нашел на улице спички, принес в класс и зашел за шкаф, где зажег две спички. Первую потушил, а вторую уронил на кусок картона в тумбочке.