Россиянина раздавило при ремонте машины

Электрик погиб на территории мастерской «Театра балета Эйфмана», его насмерть придавил автомобиль Kia, который съехал с самодельной эстакады, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Мужчина чинил собственный автомобиль, который внезапно покатился на него.

Тело работника только утром обнаружил вахтер. Сотрудник в это время делал обход.

Ранее сотрудник «Мосводоканала» потерял сознание и провалился в восьмиметровый котлован. Инцидент произошел на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе столицы. Мужчине стало плохо во время проведения работ в колодце.

До этого в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга мужчина сорвался со строительных лесов, которые были размещены на фасаде дома. Инцидент произошел на 8-й Красноармейской улице. По предварительным данным, пострадавший мог сорваться с высоты четвертого или пятого этажа. Прибывшие медики диагностировали у мужчины переломы костей таза и черепа.