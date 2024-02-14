Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 12 гражданам Афганистана и их сообщнику Александру Мацулевичу за попытку незаконно попасть в Европу с помощью взятки пограничнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов города.

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Мацулевич получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, а иностранцы по два года колонии-поселения, который они отбыли за время содержания под стражей.

По данным следствия, в апреле 2022 года Мацулевич взялся помочь афганцам, которые не смогли получить законным способом разрешение на въезд в страны Европы и статус беженца, пересечь госграницу. Он договорился с начальником отделения пограничного контроля КПП «Санкт-Петербург — морской порт — грузовой», действовавшего под контролем правоохранительных органов, за деньги пропустить группу иностранцев.

Афганцы передали Мацулевичу шесть тысяч долларов и свои паспорта, уселись в микроавтобус и приехали в морской порт, чтобы сесть там на судно и, минуя паспортный и пограничный контроль России, выехать из страны. Однако их задержали с поличным.