В Тыве привлечены к ответственности 52 участника ячейки движения АУЕ*

В Республике Тыве сотрудники Следственного комитета и ФСБ выявили и привлекли к ответственности 52 участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве заявили, что лидером структурного подразделения в Республике Тыва с 2021 года являлся Артыш Дажываа. Он занял эту должность благодаря гражданину Украины и вору в законе Руслану Гегечкори, отметили в СК.

В Следкоме добавили, что в качестве главарей ячеек движения Дажываа привлек Чолдугбая Монгуша, Алдынхерела Кыргыса и других. Они навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, и привлекали новичков в свои ряды. А к тем, кто был не согласен с ними, они применяли насилие. Кроме того, члены подразделений передавали в места лишения свободы наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ, отметили в ведомстве.