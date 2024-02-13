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"360": пьяный машинист одного из столкнувшихся поездов в Челябинске признал вину

Машинист одного из поездов, столкнувшихся в Челябинской области, на допросе взял вину за происшествие на себя. Он признался, что перед этим употреблял коньяк, сообщает телеканал «360».

Машинист на допросе взял на себя вину за столкновение поездов под Челябинском
© Газета.Ru

По словам машиниста, он нарушил должностную инструкцию и доверился помощнику, в результате чего при увеличении скорости произошло столкновение.

«Полностью моя вина, признаю», — сказал мужчина, добавив, что до аварии в течение дня выпил 100 граммов коньяка.

Напомним, накануне вечером грузовой поезд столкнулся с тепловозом в Челябинской области из-за того, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. Экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.

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