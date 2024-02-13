"112": в Приморье число отравившихся в бургерной выросло до 60 человек

В Приморье количество отравившихся в бургерной Дальнереченска увеличилось до 60 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что причиной проблем с пищеварением у покупателей стали наггетсы. На данный момент точка общепита закрыта.

До этого стало известно о 51 пострадавшем, среди которых были и дети. У всех выявили признаки острого отравления, все покупали еду в местной бургерной.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства готовят групповой иск, который поможет пострадавшим получить компенсацию. Заявления от людей принимаются до 1 марта.