Треш-блогера отправили за решетку за дебош в соборе

В Красноярском крае суд города Канска признал виновными двух мужчин, которые устроили дебош в Свято-Троицком соборе, сообщили в прокуратуре региона. Первого хулигана приговорили к двум годам и трем месяцам колонии, а второго — к 440 часам обязательных работ, уточняется в заявлении.

С учетом позиции государственного обвинителя 20-летнему виновному назначено два года и три месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, второму мужчине — 440 часов обязательных работ, — говорится в сообщении.

Речь идет о событиях, которые разворачивались в октябре 2023 года: 28-летний Николай и его 20-летний знакомый Роман гуляли всю ночь, а под утро пьяными ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор, где угрожали старикам и оскорбляли священника. Все свои действия дебоширы снимали на видео.