Появилось видео взрыва частного самолета на трассе в США

Взрыв бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автомобильной трассе в штате Флорида, США, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал портал BNO News в соцсети X (бывшая Twitter). Lenta.ru
В субботу, 11 февраля, самолет Bombardier Challenger 600 должен был приземлиться в аэропорту Флориды, но незадолго до посадки с воздушного судна поступил сигнал об отказе двигателя. Vse42.ru
Пилот бизнес-джета попытался посадить самолет на трассу в округе Коллиер, но во время приземления он задел крылом проезжавшую мимо машину. После этого самолет упал и загорелся. ТК «Звезда»