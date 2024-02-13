Появилось видео взрыва частного самолета на трассе в США

Взрыв бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автомобильной трассе в штате Флорида, США, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал портал BNO News в соцсети X (бывшая Twitter). Lenta.ru

В субботу, 11 февраля, самолет Bombardier Challenger 600 должен был приземлиться в аэропорту Флориды, но незадолго до посадки с воздушного судна поступил сигнал об отказе двигателя. Vse42.ru