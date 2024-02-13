Число отравившихся в кафе в Приморье выросло до 51

Отравление посетителей кафе "М-Бургер" в Дальнереченске Приморского края было вызвано употреблением наггетсов и соусов с сальмонеллой. Число пострадавших после посещения заведения увеличилось до 51, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Причиной массового отравления в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске стала кулинарная продукция собственного изготовления - наггетсы и соусы, - которую употребили посетители общепита. По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла. Увеличилось и число пострадавших - с 31 до 51 человек. Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе Россельхознадзора по итогам собственной проверки, индивидуальный предприниматель, которому принадлежит кафе, зарегистрирован в компоненте "Цербер" как хозяйствующий субъект, однако площадка по адресу расположения заведения в информационную систему не внесена. "Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступало в кафе, не оформлялись. Невозможно подтвердить его прослеживаемость, установить, проводилась ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдались ли сроки годности, а значит, блюда для людей готовились из продуктов неподтвержденного качества и безопасности", - поясняется в сообщении пресс-службы.