NY Post: В результате стрельбы в метро Нью-Йорка погибла девочка-подросток

Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде метро в Нью-йорке. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщило издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В статье говорится, что еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет были ранены. Отмечается, что перепалка, причина которой неизвестна, произошла около 16:40 (00:40 по московскому времени вторника, 13 февраля) в районе Бронкс.

Очевидцы слышали более 10 выстрелов.

11 февраля стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, ее ликвидировали, пострадавший ребенок находится в критическом состоянии. Ранение в ногу также получил 57-летний гражданин.

Полиция недавно эвакуировала вокзал в немецком городе Штутгарт из-за подозрительных людей. Об этом 28 января сообщило издание Bild. Сотрудники полиции проверили трех подозреваемых.