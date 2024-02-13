NY Post: В результате стрельбы в метро Нью-Йорка погибла девочка-подросток
Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде метро в Нью-йорке. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщило издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В статье говорится, что еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет были ранены. Отмечается, что перепалка, причина которой неизвестна, произошла около 16:40 (00:40 по московскому времени вторника, 13 февраля) в районе Бронкс.
Очевидцы слышали более 10 выстрелов.
11 февраля стрельбу в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд открыла женщина, ее ликвидировали, пострадавший ребенок находится в критическом состоянии. Ранение в ногу также получил 57-летний гражданин.
Полиция недавно эвакуировала вокзал в немецком городе Штутгарт из-за подозрительных людей. Об этом 28 января сообщило издание Bild. Сотрудники полиции проверили трех подозреваемых.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден из-за массовой стрельбы в штате Мэн призвал республиканцев в Конгрессе запретить продажу в стране штурмового оружия. Стрельба, о которой идет речь, произошла в октябре 2023 года в американском городе Льюистон штата Мэн. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».