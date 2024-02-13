Shot сообщил об огненном зареве в небе на юго-востоке Москвы
В небе над несколькими районами на юго-востоке Москвы местные жители увидели огненное зарево. Об этом пишет Telegram-канал Shot и делится соответствующими кадрами.
Жители районов Капотня, Марьино и Братеево уточнили, что около 02:30 ночи увидели огненное зарево в небе. По предварительным данным авторов канала, это факел нефтеперерабатывающего завода. Скорее всего, на НПЗ проводятся плановые работы по сжиганию топлива.
Но есть очевидцы, которые утверждают, что на место спешили скорая и две пожарные машины. В московском управлении МЧС журналистам завили, что "действующих пожаров на территории Москвы нет". Другой информации на текущий момент нет.
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