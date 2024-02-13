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NYP: при стрельбе в метро в Нью-Йорке один человек погиб и пятеро пострадали

В результате стрельбы в поезде в метро Нью-Йорке погиб один подросток. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Раскрыты последствия стрельбы в метро в Нью-Йорке
© Andres Kudacki/AP

По информации источника, пять человек от 12 до 17 лет получили ранения. Причина начала стрельбы неизвестна. Инцидент произошел примерно в 0:40 мск в районе Бронкс. Очевидцы сообщили, что слышали более 10 выстрелов.

10 февраля сообщалось, что во Флориде полиция задержала 11-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками школы, мальчик принес в образовательное учреждение пистолет. 6 февраля в квартире жителя подмосковного Жуковского нашли крупный арсенал боеприпасов.

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До этого правоохранительные органы США задержали 17-летнего Алана Филиона, причастного к сотням эпизодов так называемого "своттинга" — вызова штурмового отряда полиции под ложным предлогом.

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