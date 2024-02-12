Под Иркутском жилой дом пришлось эвакуировать из-за жильца, решившего заправить зажигалку

В Иркутской области произошел пожар по вине мужчины, который заправлял бензином зажигалку. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Днем житель Слюдянки решил заправить бензиновую зажигалку, но случайно пролил горючую жидкость на диван. Мужчина продолжил начатое, а затем захотел проверить работоспособность устройства. Диван охватило пламя, которое быстро распространилось по комнате.

В результате семерых соседей виновника пожара пришлось спасать пожарным. Жильцы трехэтажного дома на Амбулаторной улице позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре в квартире на втором этаже. Пять человек покинули здание самостоятельно, еще семерых жильцов, в том числе четырех детей, эвакуировали сотрудники МЧС. Они локализовали возгорание и ликвидировали огонь.