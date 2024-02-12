Россиянин купил уксус под видом минеральной воды

В бутылке минеральной воды «Джермук» оказался уксус, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Глава республики отметил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук».

«Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус», — отметил Меняйло.

По его словам, к выяснению обстоятельств попадания в торговые сети бутылок с уксусом привлечены МВД, Прокуратура, Роспотребнадзор.

Меняйло подчеркнул, что 24 упаковки воды «Джермук» уже изъяли. Кроме того, власти рекомендовали предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, временно приостановить продажи.