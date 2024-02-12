Россиянин купил уксус под видом минеральной воды
В бутылке минеральной воды «Джермук» оказался уксус, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук».
«Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус», — отметил Меняйло.
По его словам, к выяснению обстоятельств попадания в торговые сети бутылок с уксусом привлечены МВД, Прокуратура, Роспотребнадзор.
Меняйло подчеркнул, что 24 упаковки воды «Джермук» уже изъяли. Кроме того, власти рекомендовали предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, временно приостановить продажи.
Армянская компания Jermuk Group разливает минеральную воду из скважин Джермукского месторождения. Стеклянные и пластиковые бутылки с водой поставляются в Россию, США, страны ЕС, Ближнего Востока и ЮАР.