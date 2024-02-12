Россиянин поругался с женой и выстрелил в нее из карабина

В Московской области задержали 53-летнего россиянина, выстрелившего в жену из карабина. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает Telegram -канал Shot.

По данным издания, в Красногорске работавший инженером мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался в женой, которой не понравилось, что супруг употребил алкоголь перед рабочей неделей. В результате ссоры мужчина открыл сейф с оружием, достал карабин «Сайга-МК», после чего выстрелил в супругу, однако, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, промахнулся. Женщина вызвала полицию.