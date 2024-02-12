Мужчины с оружием ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования

В Нью-Йорке полицейские разыскивают банду вооруженных грабителей, которые ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования прихожан. Об этом сообщает Fox News.

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В Бруклине трое мужчин, вооруженные пистолетами, ворвались в буддийский храм. Угрожая оружием, они потребовали от священнослужителей деньги и ценные вещи, монахи попытались оказать сопротивление и были избиты.