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Fox News: в США вооруженные грабители избили монахов в храме

В Нью-Йорке полицейские разыскивают банду вооруженных грабителей, которые ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования прихожан. Об этом сообщает Fox News.

Мужчины с оружием ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования
© Газета.Ru

В Бруклине трое мужчин, вооруженные пистолетами, ворвались в буддийский храм. Угрожая оружием, они потребовали от священнослужителей деньги и ценные вещи, монахи попытались оказать сопротивление и были избиты.

Нападавшие вынесли из храма пожертвования прихожан, после чего скрылись. Их личности пока не удалось установить, полиция Бруклина прочесывает дворы в поисках вооруженной банды.

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