Пассажирский самолет аварийно сел из-за задымления на борту

Пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines аварийно сел в Мельбурне из-за задымления на борту. Об этом сообщает Travel Talk.

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Уточняется, что лайнер вылетел из австралийского города и направлялся в Коломбо в понедельник, 10 февраля. Однако вскоре после взлета члены экипажа заметили дым в кабине пилотов. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. Причина задымления не известна.