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"78.ru": в Петербурге девушка напала на соседку и избила ее раскаленным казаном

В Петербурге соседка по коммунальной квартире напала на девушку после скандала из-за коммунальных платежей. Об этом сообщает «78.ru».

Соседка по коммунальной квартире напала на девушку, укусила ее за грудь и избила казаном
© Газета.Ru

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Боровой улице в Петербурге, две соседки долгое время не могли найти общий язык, одна обвиняла другую в том, что ей завышают платежи за ЖКХ, и подозревала соседку в воровстве, конфликт между женщинами длился почти месяц.

В один из дней 20-летняя девушка ворвалась на кухню, схватила с плиты раскаленный казан, избила им соседку и искусала ей грудь. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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