Соседка по коммунальной квартире напала на девушку, укусила ее за грудь и избила казаном

В Петербурге соседка по коммунальной квартире напала на девушку после скандала из-за коммунальных платежей. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел в коммунальной квартире на Боровой улице в Петербурге, две соседки долгое время не могли найти общий язык, одна обвиняла другую в том, что ей завышают платежи за ЖКХ, и подозревала соседку в воровстве, конфликт между женщинами длился почти месяц.