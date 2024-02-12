Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в диверсии с поджогом подстанции в Туле
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджоге тяговой подстанции в Туле. По данным ФСБ, к преступлению причастен гражданин Белоруссии, выполнявший задание украинских спецслужб.
Силовики вышли на след подозреваемого в Воронеже, где он скрывался после диверсии в Туле. По информации следственных органов, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство с применением оружия и взрывчатых либо горючих веществ.
Дело по факту поджога подстанции расследуется в УФСБ России по Тульской области.