Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджоге тяговой подстанции в Туле. По данным ФСБ, к преступлению причастен гражданин Белоруссии , выполнявший задание украинских спецслужб.

Силовики вышли на след подозреваемого в Воронеже, где он скрывался после диверсии в Туле. По информации следственных органов, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство с применением оружия и взрывчатых либо горючих веществ.