Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta по делу о терроризме
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией) Энди Стоуна по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
Ранее он был объявлен в розыск.