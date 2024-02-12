Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta по делу о терроризме

"Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.