Двое россиян похитили мужчину и пытали его молотком в подвале

В Башкирии по подозрению в грабеже и похищении человека задержаны двое местных жителей, которые, переодевшись полицейскими, пытали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел вечером 3 февраля в городе Туймазы, двое жителей Башкирии заблокировали на дороге машину 27-летнего мужчины. Они представились сотрудниками полиции, вытащили водителя на улицу, заковали его в наручники, затолкали в автомобиль с поддельными номерами и увезли в соседний поселок.

Молодого мужчину похитители держали в подвале, его пытали молотком и избивали, вымогая деньги. Спустя несколько часов изувеченного пострадавшего выбросили из машины в Октябрьском районе республики.