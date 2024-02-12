Снявшим скальп с мужчины хулиганам вынесли приговор

Суд вынес приговор хулиганам, которые прошлым летом в Электростали сняли скальп с парня с необычной прической. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Суд признал их виновными по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорил к 3,5 годам строгого режима.

10 июля 2023 года 19-летний Юрий, обладатель выкрашенного в зеленый цвет «ирокеза», попросил сигарету у двух молодых людей. Хулиганы высмеяли его прическу, обездвижили его, затем «один из них ножом срезал ирокез с его головы, зацепив часть кожи».

До приезда скорой помощи пострадавшему помогали находившиеся поблизости прохожие.