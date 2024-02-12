В Екатеринбурге подростки проводили пенсионерку до дома и обокрали ее

«Потом мы сопоставили, откуда приходят СМС о тратах. И поняли, что это явно дети. Когда мы заблокировали карту, они еще пытались снять деньги и расплатиться во «Вкусно — и точка». Мама не поняла, в какой момент у нее вытащили кошелек. Она плохо себя чувствовала», — рассказала дочь пострадавшей.