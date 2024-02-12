Мастер вынудил пенсионерку заплатить полмиллиона рублей за ремонт планшета

Мастер по ремонту заставил пенсионерку заплатить за ремонт планшета более полумиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 февраля.

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По ее словам, индивидуальный предприниматель заключил договор на ремонт планшета с 80-летней пенсионеркой. Сначала стоимость работ оценивалась в 47,5 тысячи рублей. Затем сумма несколько раз увеличивалась, из-за чего женщина подписала еще два акта об оплате. Ремонтники подчеркивали, что с их стороны произошла ошибка, и деньги должны вернуться на счет. Однако этого не произошло.

В результате пенсионерка лишилась 590 тысяч рублей. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По горячим следам удалось вычислить и задержать 25-летнего индивидуального предпринимателя, занимавшегося ремонтом техники. В ходе допроса молодой человек признал вину. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Стражи порядка разыскивают второго участника преступной схемы — мастера, ремонтировавшего планшет.

В начале февраля столичные полицейские разоблачили банду аферистов, обманывавших пенсионеров в сфере ЖКХ.