Похитившие крупную сумму у генерала курьеры арестованы в Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, похитивших 49,9 млн рублей у 80-летнего генерала в отставке, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По ее данным, решением суда молодые люди заключены под стражу.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу четверых «криминальных курьеров», похитивших почти 50 млн рублей у супружеской пары москвичей. <..> им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пенсионеру в одном из мессенджеров поступило сообщение о том, что его счета атаковали мошенники и сотрудники спецслужб пресекли попытку перевода 700 тысяч рублей. Мошенники связали пострадавшего якобы с представителями силовых структур и банка.