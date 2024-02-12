Сжегший Коран Никита Журавель рассказал о заданиях от украинского куратора

Сжегший Коран россиянин Никита Журавель , обвиняемый в оскорблении чувств верующих, рассказал в суде о других выполненных заданиях от украинского куратора. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости .

По словам обвиняемого, он не был лично знаком с направлявшим его агентом — общение шло через Telegram. До акции с сожжением священной книги мусульман ему было дано задание снять передвижение спецтехники в Волгограде. Кроме того, он написал краской надпись «осторожно, сегодня убийца в городе» и расклеил листовки об эвакуации населения.