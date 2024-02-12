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В Швеции сгорел крупнейший в стране парк развлечений

В аквакомплексе самого крупного швейцарского парка развлечений Лисеберг в городе Гетеборг произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Dagens Nyheter.

Отмечается, что пожар начался в одном из водных аттракционов, который находится за пределами парка. Однако позже пламя распространилось на все здание.

В данный момент спасатели работают над локализацией пожара. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации ближайших зданий. Кроме того, медики сообщили о 12 пострадавших — все они получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает.

Ранее пожар произошел на территории воинской части в Ставрополе.

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