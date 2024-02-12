Пропавшую в Дагестане спортсменку начали искать водолазы

Глава пресс-службы дагестанского управления МВД Гаяна Гариева заявила, что днем 12 февраля пропавшую в регионе спортсменку начали искать водолазы. Об этом сообщает РИА Новости.

11 февраля в Каспийске пропала 22-летняя спортсменка Анна Цомартова. Студентка юридического вуза приехала в Дагестан на турнир по тайскому боксу.

В полуфинале Цомартова проиграла и, как рассказали ее родственники журналистам, очень расстроилась. Проигрыш был первым за десять лет. СМИ писали, что после поединка легко одетую девушку видели выходящей из спорткомплекса. Телефон и другие вещи она с собой не взяла.

По данным полиции, в последний раз девушку видели на берегу моря.

В МВД сообщили, что девушку ищут и водолазы, и спасатели на катерах.

«Все возможные средства и способы подключены для поиска», — подчеркнула Гариева.

Спасатели работают на участке прибрежной зоны протяженностью в несколько километров.