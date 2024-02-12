Россиянин записал на видео издевательства над малолетней дочерью возлюбленной

В Ростовской области мужчина на камеру истязал малолетнюю дочь возлюбленной, упрекая ребенка в том, что мать ее не забрала. Об этом сообщает Telegram-канал "Ростов главный - Топ1 - Новости Ростова-на-Дону".

По информации Telegram-канала, видео записал новый возлюбленный матери ребенка. Мужчина швыряет девочку на пол и упрекает в том, что мать ее не забрала, а затем прямо говорит, что издевается над малолетней. Видео снято около недели назад, сообщает Telegram-канал.