Злоумышленники похитили смартфон у 13-летнего подростка в центре столицы

Двое мужчин похитили у 13-летнего подростка смартфон на остановке в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 12 февраля.

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По его словам, преступление было совершено на Бауманской улице. Злоумышленники заранее распределили роли: пока один из них отвлекал подростка, второй вытащил из кармана смартфон за 50 тысяч рублей. После похищения гаджета похитители скрылись.

Преступление попало на видео.

Дома подросток заметил пропажу телефона и рассказал обо всем родителям, которые обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемых вычислили и задержали на улице Молостовых. К тому моменту они успели продать гаджет.

На время следствия фигурантов заключили в СИЗО.