Школьницу госпитализировали после съемок в «Ералаше»

Школьницу госпитализировали со съемок юмористического журнала «Ералаш» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, вечером в воскресенье, 11 февраля, в киностудии возле станции «Улица Сергея Эйзенштейна» снимали новый выпуск юмористического журнала. В перерыве 9-летняя актриса зашла в гримерку и случайно наступила на пластиковую трубу отопления. Она сломалась и на ногу девочки хлынул кипяток.

В студию вызвали скорую помощь — врачи доставили ребенка в столичную детскую поликлинику № 11 на машине скорой помощи. Ожог оказался не серьезным, однако девочку все равно решили оставить под присмотром врачей.