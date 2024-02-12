Собчак отреагировала на приговор обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха

Журналистка Ксения Собчак назвала несоразмерным приговор ее коммерческому директору Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, которые ранее были признаны виновными в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

"Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение", - написала она в Telegram-канале, отметив "несоразмерность" приговора.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал фигурантов дела виновными. Суханов осужден к семи годам шести месяцев тюремного заключения, Романовский и Бигаев - каждый к семи годам.

Судебный процесс проходил в закрытом от слушателей и СМИ режиме по просьбе потерпевшей стороны. Чемезов и его представители в суд не пришли. На приговор не пришла и Ксения Собчак, которая на ранней стадии расследования дела поддерживала подсудимых.