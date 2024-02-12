Собчак отреагировала на приговор обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха

Собчак назвала несоразмерным наказание обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха
Журналистка Ксения Собчак назвала несоразмерным приговор ее коммерческому директору Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, которые ранее были признаны виновными в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
"Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение", - написала она в Telegram-канале, отметив "несоразмерность" приговора.
Ранее Хамовнический суд Москвы признал фигурантов дела виновными. Суханов осужден к семи годам шести месяцев тюремного заключения, Романовский и Бигаев - каждый к семи годам.
Судебный процесс проходил в закрытом от слушателей и СМИ режиме по просьбе потерпевшей стороны. Чемезов и его представители в суд не пришли. На приговор не пришла и Ксения Собчак, которая на ранней стадии расследования дела поддерживала подсудимых.
Уголовное дело связано с вымогательством у Чемезова денег за нераспространение порочащих его сведений через телеграм-канал "Тушите свет". Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают и заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности этого Telegram-канала.