Фигуранта дела «Сети»* Иванкина приговорили к 24 годам лишения свободы

Рязанский областной суд приговорил к 24 годам колонии фигуранта дела организации «Сеть»* Максима Иванкина. Его признали виновным в двойном убийстве. Об этом стало известно в понедельник, 12 февраля.

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В настоящее время Иванкин уже отбывает срок по обвинению в организации террористического сообщества. Изначально прокуратура запросила для него 25 лет колонии строго режима и два года ограничения свободы после отбывания срока, который будет отсчитываться с момента задержания в 2017 году. Иванкина обвинили в убийстве Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети»*. Останки мужчины обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, а женщины — только в марте 2020 года.

Суд признал Иванкина виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы, из которых он проведет в колонии строго режима 18 лет. Также ему ограничат свободу после окончания срока на срок в полтора года. Суд постановил взыскать в пользу семьи Левченко четыре миллиона рублей, а Дорофеева — два миллиона рублей, передает портал «Рзн.инфо».

В марте 2020 года в Рязанской области следователи обнаружили скелетированные останки человека, присыпанные землей. СМИ сообщили, что они принадлежат пропавшей Левченко. Позднее эта информация была подтверждена.