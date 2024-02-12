В Новоуральске уволили учителя коррекционной школы, который ударил девочку-инвалида во время урока. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора учебного учреждения.

Инцидент произошел 5 февраля. Педагог замахнулся и ударил сидевшую за первой партой ученицу по плечу, после этого девочка отлетела в сторону. После появления видео произошедшего в соцсетях в учебное учреждение приехала полиция. Приславшая кадры с места женщина заявила, что учителя-мужчины в учреждении избивают детей не первый год.