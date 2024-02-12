Полицейские Петербурга отправились в Челябинск и задержали кибермошенника

Полицейские из Санкт-Петербурга отправились в Челябинск, где задержали 20-летнего кибермошенника, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанный оказался студентом электротехнического колледжа.

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Как уточнил источник, по данным следствия, студент создавал фишинговые сайты, с помощью которых похищал деньги. Он предлагал своим жертвам воспользоваться сервисами доставки или безопасных сделок. Когда те вводили свои данные на поддельном сайте, злоумышленник получал доступ к денежным средствам.

По данным следствия, молодой человек причастен к 70 эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого изъяли предметы, доказывающие его причастность к преступлениям. Злоумышленника заключили под стражу.

Мошенник ранее обманул дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко. Циркач некоторое время общался с 31-летним мужчиной, который предложил вложиться в криптовалюту с целью быстро и легко заработать денег.