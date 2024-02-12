Россиянин ударил ножом своего дядю после замечания о беспорядке в комнате

В Петербурге мужчина пытался расправиться со своим дядей, сделавшим ему замечание о беспорядке в комнате. Об этом сообщает Telegram -канал Mash на Мойке.

По его данным, все случилось в квартире на улице Опочинина. Мужчина обратил внимание своего племянника на беспорядок в комнате, после чего получил удар ножом в область сердца. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом левого ребра. Нападавшего задержали.