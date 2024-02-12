В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка

"В 14:12 мск поступило сообщение о пожаре в хуторе Савоськин на ул. Октябрьской, 16. <…> Дома в этот момент находились только трое детей: 9-летний мальчик и две его сестры (2020 и 2022 г. р.), мать была в летней кухне. <…> Приехавшие к месту первыми добровольцы вынесли из огня одну девочку, младшую дочку вынес подоспевший к этому времени отец. Спасти малышку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи. Ее сестра в тяжелом состоянии передана медикам", - говорится в сообщении.