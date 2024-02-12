В Ростовской области при пожаре погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка погибла, еще один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в хуторе Савоськин в Ростовской области, пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 14:12 мск поступило сообщение о пожаре в хуторе Савоськин на ул. Октябрьской, 16. <…> Дома в этот момент находились только трое детей: 9-летний мальчик и две его сестры (2020 и 2022 г. р.), мать была в летней кухне. <…> Приехавшие к месту первыми добровольцы вынесли из огня одну девочку, младшую дочку вынес подоспевший к этому времени отец. Спасти малышку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи. Ее сестра в тяжелом состоянии передана медикам", - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в одной из комнат, пламя быстро распространилось по натяжному пластиковому потолку, и весь дом оказался в дыму. Старший ребенок успел выбежать на улицу и позвать на помощь.
В 14:40 мск пожар был локализован, в 15:00 мск полностью ликвидирован на площади 10 кв. м . Дознаватели МЧС рассматривают две версии случившегося: короткое замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования, добавили в ведомстве.