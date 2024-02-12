В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

В московском аэропорту Шереметьево самолет с пассажирами при рулежке зацепил крылом автотрап. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Уточняется, что инцидент произошел, когда тягач буксировал воздушное судно на стоянку. По данным источника, никто из пассажиров самолета не пострадал, однако лайнеру потребовался ремонт.