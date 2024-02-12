Вылет самолета Москва - Минводы задержали по техническим причинам
Пассажирский самолет до Минеральных Вод не вылетел из Шереметьево по технической причине, сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) актер Станислав Садальский.
"Сели в самолет, попросили всех на выход... Пилот сказал - поломка", - написал он.
По данным онлайн-табло, рейс до Минвод должен был вылететь в 09:30. В настоящее время он должен подняться в воздух в 10:40.