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Вылет самолета Москва - Минводы задержали по техническим причинам

Пассажирский самолет до Минеральных Вод не вылетел из Шереметьево по технической причине, сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) актер Станислав Садальский.

Вылет самолета Москва - Минводы задержали по техническим причинам
© РИА Новости

"Сели в самолет, попросили всех на выход... Пилот сказал - поломка", - написал он.

По данным онлайн-табло, рейс до Минвод должен был вылететь в 09:30. В настоящее время он должен подняться в воздух в 10:40.

Происшествия
Станислав Садальский
Аэропорт Шереметьево
Москва
Россия