Москвич подарил квартиру жителю Уфы из-за мошенников на «Госуслугах»

Москвич, сам того не зная, подарил квартиру жителю Уфы. Договор дарения на него оформили мошенники, сообщили в программе «Сухой остаток» на телеканале «Царьград». На сюжет обратили внимание в «Башинформ».

Житель столицы обнаружил имя нового владельца собственной квартиры в квитанции за «коммуналку». По данным Росреестра, сделку провели осенью дистанционно с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Визировать договор дарения у нотариуса в таком случае не требуется. Благодаря электронной подписи претензий к документу у ведомства не возникло.

Мужчина, однако, утверждает, что ЭЦП никогда не оформлял, физического носителя у него также нет. Позднее он вспомнил, что именно в то время его аккаунт на «Госуслугах» пытались взломать. В техподдержке портала подозрительной активности не зафиксировали.

Уфимец при этом оставался в неведении насчет столичного новоприобретения. Москвич подал заявление в полицию. Ведется расследование.