В Липецкой области 11-летняя школьница умерла от менингита

Учащаяся данковского лицея №6 11-летняя девочка скончалась от менингококковой и пневмококковой инфекции, еще двух человек, с которыми она контактировала, госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Власти приостановили занятия в учебном заведении, сейчас там обрабатывают помещения и дезинфицируют воздух рециркуляторами.

9 февраля одна из учениц лицея скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки были выявлены менингококковая и пневмококковая инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным, — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор выявил семь случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В надзорном органе подчеркнули, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения этой инфекцией отсутствует.