Стало известно о состоянии пострадавших при взрывах в Элисте

Четверо жителей города Элисты в Калмыкии, пострадавших при взрывах, находятся в больнице, медики продолжают бороться за их жизнь, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков. По его словам, пятого пострадавшего отпустили домой после осмотра.

Врачи продолжают бороться за здоровье четверых земляков. Состояние пятого пострадавшего позволило отпустить его домой после медицинского обследования, — написал глава Калмыкии.

Хасиков добавил, что всем, кто пострадал в результате взрывов, а также их родственникам будет оказана вся необходимая помощь. Помимо этого, для всех эвакуированных жителей города развернуты пункты временного размещения. Однако, как уточнил он, этими убежищами пока никто не воспользовался — горожане решили поехать к родственникам.

Пресс-служба Минздрава региона ранее сообщила, что в реанимации после ЧП находятся два человека. Врачи подчеркивают, что состояние пациентов стабильное, а угрозы жизни нет.