Первый в мире человек умер от нового вируса в США

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus) на полуострове Кенай в США.

Об этом пишет Alaska Public Media со ссылкой на Департамент здравоохранения Аляски.

Отмечается, что ведомство сообщило об инциденте 9 февраля.

По одной из версий, источником заражения мужчины могла стать его кошка, с которой он проживал.

При этом, по данным издания, результат теста животного на вирус оказался отрицательным.