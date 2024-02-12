Первый в мире человек умер от нового вируса в США

Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США
Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus) на полуострове Кенай в США.
Об этом пишет Alaska Public Media со ссылкой на Департамент здравоохранения Аляски.
Отмечается, что ведомство сообщило об инциденте 9 февраля.
По одной из версий, источником заражения мужчины могла стать его кошка, с которой он проживал.
При этом, по данным издания, результат теста животного на вирус оказался отрицательным.
Ранее в The Guardian заявили, что учёные обнаружили новые вирусы в вечной мерзлоте.