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Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus) на полуострове Кенай в США.

Первый в мире человек умер от нового вируса в США
© globallookpress.com

Об этом пишет Alaska Public Media со ссылкой на Департамент здравоохранения Аляски.

Отмечается, что ведомство сообщило об инциденте 9 февраля.

По одной из версий, источником заражения мужчины могла стать его кошка, с которой он проживал.

Новый смертоносный вирус может передаваться от обезьян к человеку

При этом, по данным издания, результат теста животного на вирус оказался отрицательным.

Ранее в The Guardian заявили, что учёные обнаружили новые вирусы в вечной мерзлоте.

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