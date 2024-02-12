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Полиция: Стрельбу в церкви Техаса открыла женщина, с которой был ребенок

Женщина устроила стрельбу в церкви города Лейквуд (штат Техас). Об этом рассказал начальник полиции округа Трой Финнер.

Полиция: Стрельбу в церкви Техаса открыла женщина, с которой был ребенок
© REUTERS

"Женщина 30-35 лет в воскресенье днем вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок 4-5 лет", - цитирует РИА Новости заявление Финнера.

В церкви женщина открыла стрельбу. Правоохранителям удалось ее ликвидировать.

Пятилетний ребенок был ранен, он сейчас находится в больнице в критическом состоянии, уточнил представитель полиции.

Финнер добавил, что в ходе инцидента также был ранен 57-летний мужчина.

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