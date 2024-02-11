Полиция Тюмени начала проверку видео с избиением случайных прохожих

Полиция Тюмени отреагировала на видеоролики в мессенджерах, демонстрирующие как группа молодых людей избивает случайных прохожих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление МВД по Тюменской области.

«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», — заявили в пресс-службе.

Правоохранители пообещали дать правовую оценку инцидентам и принять меры «в пределах компетенции».

Ролики, на которых компания молодых людей избивает двух человек, появились в тюменских Telegram-каналах. В одном случае избиение происходит на улице, в другом – в помещении. В комментариях утверждается, что «малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы».