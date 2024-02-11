В Дагестане 35 человек отравились бургерами

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Казбековском районе Дагестана 35 человек отравились бургерами, в том числе 25 детей.

Там рассказали, что у всех наблюдаются схожие симптомы: рвота, боли в животе, жидкий стул, а также повышение температуры тела до 38 градусов.

По предварительным данным, причиной отравления стал майонез собственного производства, который в кафе добавляли в бургеры. В соусе нашли возбудитель сальмонеллеза.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что заведение общепита работало незаконно. Его владельцы не платили налоги.