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МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек

Двух человек задержали по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате пожара погиб человек.

МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«Задержаны двое граждан, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления», — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Происшествия
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Санкт-Петербург
Пожар в Санкт-Петербурге