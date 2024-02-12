МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге, при котором погиб человек
Двух человек задержали по подозрению в поджоге покрышек в подъезде дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате пожара погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
«Задержаны двое граждан, 37 и 41 лет, старший из них ранее судим за различные преступления», — говорится в сообщении.
Ранее один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.